Ходаковський зізнався, що у 2014 році угрупуванням «Л-ДНР» допомогла встояти Росія

Засновник батальйону «Схід» Олександр Ходаковський зізнався, що у 2014 році угрупуванням «ДНР» та «ЛНР» допомогла встояти Росія.



«Надійшла допомога. Тоді, звісно, про це говорити не прийнято. Ми весь час говорили: „Ми самотужки, ми своїми зусиллями“. Хоча це, звісно, неправда. Зайшли обмежені ресурси з боку Росії та допомогли нам», - розповів він.



Тепер це формування на чолі з Олександром Ходаковським входить до Росгвардії.

Президент Росії Володимир Путін призначив Олександра Ходаковського на посаду заступника начальника «Головного управління Росгвардії з ДНР» у березні 2023 року