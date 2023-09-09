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СМИ: Доброволец из Британии найден мертвым в водоеме со связанными руками

09 сентября 2023, 12:30

СМИ: Доброволец из Британии найден мертвым в водоеме со связанными руками

Джордан Чедвик. Фото: focus.ua Джордан Чедвик. Фото: focus.ua

Британец, который отправился воевать против российской армии в Украину, был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками. Мужчине был 31 год. Об этом пишет ВВС. 

Издание не уточняет, где именно было обнаружено тело. 

Джордан Чедвик из Бернли служил шотландским гвардейцем в британской армии с 2011 по 2015 год. Затем в октябре 2022 года он отправился в Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион ВСУ.

По словам матери добровольца Бренды Чедвик, она поддерживала регулярный контакт с сыном.

27 июня МИД Великобритании сообщил ей о гибели Джордана. Украина провела расследование обстоятельств его смерти (о его результатах не сообщается) и организовала репатриацию погибшего на родину.

В Великобритании в августе было проведено повторное вскрытие, а в феврале 2024 года будет проведено коронерское расследование, сообщает издание.

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