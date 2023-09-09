СМИ: Доброволец из Британии найден мертвым в водоеме со связанными руками

Джордан Чедвик. Фото: focus.ua

Британец, который отправился воевать против российской армии в Украину, был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками. Мужчине был 31 год. Об этом пишет ВВС.



Издание не уточняет, где именно было обнаружено тело.



Джордан Чедвик из Бернли служил шотландским гвардейцем в британской армии с 2011 по 2015 год. Затем в октябре 2022 года он отправился в Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион ВСУ.



По словам матери добровольца Бренды Чедвик, она поддерживала регулярный контакт с сыном.



27 июня МИД Великобритании сообщил ей о гибели Джордана. Украина провела расследование обстоятельств его смерти (о его результатах не сообщается) и организовала репатриацию погибшего на родину.



В Великобритании в августе было проведено повторное вскрытие, а в феврале 2024 года будет проведено коронерское расследование, сообщает издание.