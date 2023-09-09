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ЗМІ: Добровольця з Британії знайдено мертвим у водоймі зі зв'язаними руками

09 вересня 2023, 12:30

ЗМІ: Добровольця з Британії знайдено мертвим у водоймі зі зв'язаними руками

Джордан Чедвік. Фото: focus.ua Джордан Чедвік. Фото: focus.ua

Британця, який вирушив воювати проти російської армії в Україну, знайшли мертвим у водоймі зі зв'язаними за спиною руками. Чоловікові був 31 рік. Про це пише ВВС.

 Видання не уточнює, де саме було виявлено тіло.

 Джордан Чедвік із Бернлі служив шотландським гвардійцем у британській армії з 2011 по 2015 рік. Потім у жовтні 2022 року він вирушив до України, щоб вступити до Міжнародного легіону ЗСУ.

За словами матері добровольця Бренди Чедвік, вона підтримувала регулярний контакт із сином.

27 червня МЗС Великобританії повідомило їй про загибель Джордана. Україна провела розслідування обставин його смерті (про його результати не повідомляється) та організувала репатріацію загиблого на батьківщину.

У Великій Британії в серпні було проведено повторний розтин, а в лютому 2024 року буде проведено коронерське розслідування, повідомляє видання.

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