Оккупанты обстреляли Херсон: попали в школу и жилой дом, есть жертва

Сегодня утром, 10 сентября, российская армия атаковала центр города Херсона. В результате обстрела пенсионерка получила ранения, также известно, что оккупанты попали в школу. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

Отмечается, что около 7:00 оккупанты ударили по образовательному учреждению. Из-за попадания снарядов в здании повреждена кровля и окна.

В пресс-службе отметили, что оккупанты обстреляли и жилой дом.

«У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь», — говорится в сообщении.

Напомним, на Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников, самый младший находится в больнице.