Трое саперов подорвались на мине в Херсонской области

На Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников, самый младший находится в больнице. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, это саперы организации «The HALO Trust», которые занимаются гуманитарным разминированием области.

«24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь», — написал он.

Напомним, оккупанты сбросили авиабому на Херсонскую область, в результати атаки есть погибишие и пострадавшие.