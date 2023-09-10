Окупанти обстріляли Херсон: поцілили у школу та житловий будинок, є жертва

Сьогодні вранці, 10 вересня, російська армія атакувала центр міста Херсона. Внаслідок обстрілу пенсіонерка отримала поранення, також відомо, що окупанти потрапили до школи. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Зазначається, що близько 7:00 окупанти вдарили по освітній установі. Через попадання снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна.

У пресслужбі зазначили, що окупанти обстріляли та житловий будинок.

«У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків, наймолодший перебуває у лікарні.