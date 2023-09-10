Силы обороны освободили полтора километра вблизи Роботиного

Силам обороны Украины удалось продвинуться еще на около 1,5 квадратных километров вблизи Роботиного Запорожской области. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.



Он отметил, что в районе Роботиного украинские военные осуществляют небольшие продвижения. Кроме того, на Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои.



«Враг цепляется за каждый метр нашей украинской земли […], снабжение мы ему пытаемся максимально усложнить, и это на определенных участках дает свои плоды», — подчеркнул Штупун.



В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» за прошедшие сутки, 9 сентября, произошло 14 боевых столкновений. российские войска нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершили 616 обстрелов из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.



Российская армия потеряла 226 своих солдат, в плен сдалось 5 оккупантов. Также уничтожено 6 вражеских складов и 27 единиц военной техники, среди них 3 танка, 3 артиллерийские системы и минометы.