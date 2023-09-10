Сили оборони звільнили півтора кілометри поблизу Роботиного

Силам оборони України вдалося просунутися ще близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного Запорізької області. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що в районі Роботиного українські військові здійснюють невеликі поступи. Крім того, на Запорізькому напрямі тривають тяжкі бої.



«Ворог чіпляється за кожен метр нашої української землі […], постачання ми йому намагаємося максимально ускладнити, і це на певних ділянках дає свої плоди», — наголосив Штупун.



У зоні відповідальності ОСГВ «Таврія» минулої доби, 9 вересня, сталося 14 бойових зіткнень. російські війська завдали 4 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснили 616 обстрілів з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.



Російська армія втратила 226 своїх солдатів, у полон здалося 5 окупантів. Також знищено 6 ворожих складів та 27 одиниць військової техніки, серед них 3 танки, 3 артилерійські системи та міномети.