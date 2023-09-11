Украинские военные имели успех в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении

Украинские военнослужащие имели успех в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины имели определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки», — сказала Анна Маляр.



По ее словам, ВСУ вытеснили оккупантов с занимаемых позиций.



«Есть у нас определенные продвижения вперед», — добавила заместительница министра обороны.



Напомним, Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении. Всего за время наступательных операций под Бахмутом украинские войска освободили уже 49 кв. км территории.