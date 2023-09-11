ВСУ за неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении — Маляр

Вооруженные силы Украины в течение прошлой недели освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении. Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около 2 кв. км», — сказала она.

Маляр дополнила, что за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.

Напомним, Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.