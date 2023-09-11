В ВСУ показали, как в районе Бахмута разбили дронами российский танк Т-90М

На Бахмутском направлении в Донецкой области украинские военные дронами уничтожили новейший российский танк Т-90М. Видео ударов по технике захватчиков опубликовала Третья штурмовая бригада ВСУ.



«Только что вел огонь в нашу сторону, но через мгновение загорелся сам — российский танк Т-90М уничтожен», — подписали видео военные.

Отмечается, что модернизированную версию танка Т-90А, на разработку которой РФ потратила более 8 лет работы и около $4,5 млн на одну единицу, разбили под Бахмутом тремя FPV дронами, каждый из которых стоит $500.

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