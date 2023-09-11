У ЗСУ показали, як у районі Бахмута розбили дронами російський танк Т-90М

На Бахмутському напрямку на Донеччині українські військові дронами знищили новітній російський танк Т-90М. Відео ударів по техніці загарбників опублікувала Третя штурмова бригада ЗСУ.



«Щойно вів вогонь у наш бік, але за мить загорівся сам — російський танк Т-90М знищено», — підписали відео військові.

Зазначається, що модернізовану версію танка Т-90А, на розробку якої РФ витратила понад 8 років роботи та близько $4,5 млн на одну одиницю, розбили під Бахмутом трьома FPV дронами, кожен із яких коштує $500.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.