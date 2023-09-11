Украина разработала механизм возвращения украинских детей, предусматривающий несколько этапов. Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES).



«На сегодняшний день разработан механизм возвращения украинских детей, который содержит несколько ключевых этапов: разработка механизма получения списков детей, верификация и обновление данных, документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств, психологическая реабилитация детей после возвращения, создание специального центра для реабилитации, открытие гуманитарных коридоров», — говорится в сообщении.



Он отметил, что эти шаги направлены на обеспечение безопасного возвращения украинских детей.



Ранее Офис омбудсмена верифицировал десятки мест в Беларуси, где содержатся украинские дети.