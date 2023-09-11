Україна розробила механізм повернення вивезених РФ українських дітей - Лубинець

Україна розробила механізм повернення українських дітей, який передбачає кілька етапів. Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець сказав у ході Ялтинської європейської стратегії (YES).



«На сьогоднішній день розроблено механізм повернення українських дітей, який містить декілька ключових етапів: розробка механізму отримання списків дітей, верифікація та оновлення даних, документування фактів злочинів та виявлення нових обставин, психологічна реабілітація дітей після повернення, створення спеціального центру для реабілітації, відкриття гуманітарних коридорів », - йдеться у повідомленні.



Він наголосив, що ці кроки спрямовані на забезпечення безпечного повернення українських дітей.



Раніше Офіс омбудсмена верифікував десятки місць у Білорусі, де утримуються українські діти.