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ГУР заявило о возвращении под контроль Украины «Вышек Бойко»

11 сентября 2023, 12:32

ГУР заявило о возвращении под контроль Украины «Вышек Бойко»

ВСУ вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко», буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов захваченного ВС РФ полуострова Крым в Черном море. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

«РФ оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС», — напомнили разведчики, заявив, что под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также установки «Таврида» и «Сиваш».

Отмечается, что операция по установлению контроля над «вышками Бойко» была проведена силами подразделений ГУР МО.

Также сообщается, что во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Кроме того разведчики рассказали, что во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30, а в результате действий украинских военных самолет ВС РФ был поврежден и отступил.

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