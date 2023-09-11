ГУР заявило о возвращении под контроль Украины «Вышек Бойко»

ВСУ вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко», буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов захваченного ВС РФ полуострова Крым в Черном море. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



«РФ оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС», — напомнили разведчики, заявив, что под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также установки «Таврида» и «Сиваш».



Отмечается, что операция по установлению контроля над «вышками Бойко» была проведена силами подразделений ГУР МО.



Также сообщается, что во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море.



Кроме того разведчики рассказали, что во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30, а в результате действий украинских военных самолет ВС РФ был поврежден и отступил.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.