ГУР заявило про повернення під контроль України «Вишок Бойка» у Чорному морі

ЗСУ повернули під контроль України так звані «вишки Бойка», бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів захопленого ЗС РФ півострова Крим у Чорному морі. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



«Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.», — нагадали розвідники, заявивши, що під контроль повернули бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також установки «Таврида» і СПБУ «Сиваш».



Зазначається, що операція була проведена силами підрозділів ГУР МО.



Також повідомляється, що під час операції спецназівцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», яка може відслідковувати рух суден у Чорному морі.



Крім того, розвідники розповіли, що під час однієї з фаз цієї операції стався бій між українськими спецназівцями на катерах і російським винищувачем Су-30, а в результаті дій українських військових літак ЗС РФ був пошкоджений і відступив.

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