На Бахмутском направлении ВС РФ пытались прорвать оборону ВСУ в ряде сел

На Купянском направлении продолжаются бои, ВСУ успешно отразили атаки российских захватчиков в районе Синьковки Харьковской области. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на Лиманском направлении ВС РФ продолжает перегруппировку войск и безуспешно наступает в районах Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Новоегоровка Луганской области.

«На Бахмутском направлении враг стремится остановить наше наступление. С этой целью безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Железнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка Донецкой области. В свою очередь, наши войска продвигаются и имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Вытесняют там противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказала Маляр.

За прошедшую неделю, как она отметила, на Бахмутском направлении ВСУ было освобождено 2 кВ.км, а всего в районе Бахмута 49 кВ.км.

Также в Минобороны сообщили, что на Авдеевском, Марьинском направлениях армия РФ сосредотачивала основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки, но Силы обороны не дали им осуществить планы.

Безуспешные наступательные действия ВС РФ осуществляли в районах Керамик, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка Донецкой области.

Маляр констатировала, что в результате штурмовых действий Силы обороны Украины заняли часть села Опытное и имеют частичный успех в районе Новомайорское, «продолжаются бои и возможна смена позиций и самой ситуации».

На Юге Украины, как рассказали в Минобороны, наступательные действия ВСУ продолжаются на Мелитопольском направлении, есть успех в направлении южнее Роботино и западнее Вербовое.

«За неделю освобождено 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении (это юг включительно с частью Донецкой области). В общем ОСУВ «Таврия» освободила 256,5 кв. км», — написала Маляр.



Кроме того, она отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики находятся в обороне, продолжают обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет».

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