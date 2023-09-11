На Бахмутському напрямку ЗС РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ у низці сіл

На Куп'янському напрямку тривають бої, ЗСУ успішно відбили атаки російських загарбників у районі Синьківки Харківської області. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на Лиманському напрямку ЗС РФ продовжують перегрупування військ і безуспішно наступає в районах Берестове Харківської області та Новосселівське, Новоєгорівка Луганської області.

«На Бахмутському напрямку ворог прагне зупинити наш наступ. З цією метою безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка Донецької області. У свою чергу, наші війська просуваються та мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Витісняють там противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах», — розповіла Маляр.

За минулий тиждень, як вона зазначила, на Бахмутському напрямку ЗСУ було звільнено 2 кВ. км, а загалом в районі Бахмуту 49 кВ. км.

Також у Міноборони повідомили, що на Авдіївському, Мар'їнському напрямках армія РФ зосереджувала основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над Мар'їнкою та оточення Авдіївки, але Сили оборони не дали їм здійснити ці плани.

Безуспішні наступальні дії ЗС РФ здійснювали в районах Керамік, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донецької області.

Маляр констатувала, що внаслідок штурмових дій Сили оборони України зайняли частину Опитного та мають частковий успіх у районі Новомайорське, «тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації».

На Півдні України, як розповіли в Міноборони, наступальні дії ЗСУ тривають на Мелітопольському напрямку, є успіх у напрямку південніше Роботине та західніше Вербове.

«За тиждень звільнено 4,8 кв.км територіі на Таврійському напрямку (це південь включно з частиною Донецької області). Загалом ОСУВ Таврія звільнила 256,5 кв. км», — написала Маляр.



Крім того, вона зазначила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники перебувають в обороні, продовжують обстріл позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об'єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, активно застосовують баражуючі боєприпаси «Ланцет».

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