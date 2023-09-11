ЕС не признает результаты «выборов», которые РФ провела в оккупированных районах Украины

Европейский Союз осуждает проведение РФ псевдовыборов на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя от имени ЕС, опубликованном на сайте Представительства ЕС в Украине.



«Мы решительно отвергаем эту напрасную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий… Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за эти незаконные действия», — говорится в заявлении.



В представительстве отметили, что эти незаконные «выборы» состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан со стороны РФ на временно оккупированных территориях Украины.



В ЕС подчеркнули, что остаются твердо приверженным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.



«Кроме того, выборы в России проходили в очень ограниченных условиях из-за агрессии против Украины. Российские власти усилили внутренние репрессии путем введения военной цензуры и последующего преследования оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и других критически настроенных голосов, применяя репрессивные законы и политически мотивированные приговоры. Это привело к ограничению гражданских и политических прав, не позволяя многим кандидатам баллотироваться и ограничивая выбор российских избирателей и доступ к точной информации о кандидатах», — отмечается в сообщении.



В ЕС осудили давление на независимую группу наблюдения за выборами «Голос», включая задержание ее сопредседателя Григория Мелконянца, и призвали РФ обеспечить продолжение наблюдения за выборами со стороны ОБСЕ.