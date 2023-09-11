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ЄС не визнає результатів «виборів», які РФ провела в окупованих районах України

11 вересня 2023, 14:00

ЄС не визнає результатів «виборів», які РФ провела в окупованих районах України

Європейський Союз засуджує проведення РФ псевдовиборів на окупованих територіях України. Про це йдеться у заяві Верховного представника від імені ЄС, опублікованій на сайті Представництва ЄС в Україні.

«Ми рішуче відкидаємо цю марну спробу Росії легітимізувати чи нормалізувати свій незаконний військовий контроль та спробу анексії частини українських територій… Європейський Союз не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих виборів, ні їхні результати. Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їх організації, відповідають за ці незаконні дії», — йдеться у заяві.

У представництві зазначили, що ці незаконні «вибори» відбулися в умовах примусової та незаконної видачі Росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, масових та систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку РФ на тимчасово окупованих територіях України.

У ЄС наголосили, що залишаються твердо відданими підтримці України та її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

«Крім того, вибори в Росії проходили в дуже обмежених умовах через агресію проти України. Російська влада посилила внутрішні репресії шляхом запровадження військової цензури та подальшого переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та інших критично налаштованих голосів, застосовуючи репресивні закони та політично мотивовані вироки. Це призвело до обмеження громадянських та політичних прав, не дозволяючи багатьом кандидатам балотуватися та обмежуючи вибір російських виборців та доступ до точної інформації про кандидатів», — зазначається у повідомленні.

У ЄС засудили тиск на незалежну групу спостереження за виборами «Голос», включаючи затримання її співголови Григорія Мелконянця, та закликали РФ забезпечити продовження спостереження за виборами з боку ОБСЄ.

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