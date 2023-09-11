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Пограничники показали, как штурмовали наблюдательный пункт ВС РФ на Купянском направлении

11 сентября 2023, 16:16

Пограничники показали, как штурмовали наблюдательный пункт ВС РФ на Купянском направлении

Украинские пограничники показали видео успешного штурма наблюдательного пункта российских захватчиков на Купянском направлении. Видео опубликовал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Во время проведения разведки на Купянском направлении бойцы штурмовой бригады «Стальной кордон» обнаружили наблюдательный пункт врага. Во время штурма пограничники уничтожили двух оккупантов, еще двух взяли в плен», — идет речь в сообщении.

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