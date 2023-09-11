Прикордонники показали, як штурмували спостережний пункт ЗС РФ на Купʼянському напрямку

Українські прикордонники показали відео успішного штурму пункту спостереження російських загарбників на Куп'янському напрямку. Відео опублікував голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Під час проведення розвідки на Куп’янському напрямку бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» виявили спостережний пункт ворога. Під час штурму прикордонники знищили двох окупантів, ще двох взяли в полон», — йдеться у повідомленні.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.