Остались руины: Как выглядит Богородичное спустя год после освобождения

Село Богородничное в Донецкой области, сентябрь 2023 года. Фото: Новости Донбасса

В селе Богородичное Донецкой области после российской оккупации остались в основном одни руины. Спустя год после освобождения населенного пункта ситуация в нем остается сложной: нет света, воды и газа, продолжается разминирование. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



11 сентября 2022 года, в ходе Харьковской операции, Вооруженные силы Украины освободили село Богородичное. Бои за населенный пункт продолжались более трех месяцев. Но в конечном итоге, украинский флаг был поднят над Богородичным бойцами 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Село Богородничное в Донецкой области. Фото: Новости Донбасса

Убегая, российские войска оставили после себя разруху, населенный пункт был практически уничтожен. Почти не единого уцелевшего здания, сгоревшая техника и церковь, в которой прямо за алтарем, обустроили туалет.



«Церковь превратили в большой мусорник с наворованными вещами, которые им так и не удалось отправить на родину, на иконах сушили носки, тут же ели и испражнялись. Я не религиозный человек и в этом мало, что понимаю, но и для меня это перебор», — вспоминает в разговоре с «Новостями Донбасса» пресс-офицер 81-й ОАэМБР ВСУ Валерия Скорик.

Богородичное после российских войск в сентябре 2022 года. Фото предоставила Валерия Скорик «Новостям Донбасса»

Также она рассказала, что солдаты РФ устроили в местной школе.



«А школа… Школа — это отдельный вид насилия, там специально создан уголок, завешенный шторой, где находились порнографические журналы и карты, средства контрацепции и тому подобные вещи. Наверное, у них на родине так принято, раз они это решили устроить в нашей, украинской школе. Все понимаем, чем они там занимались, а ведь не так давно туда приходили дети за знаниями», — подчеркнула Валерия Скорик.

Богородичное после российских войск в сентябре 2022 года. Фото предоставила Валерия Скорик «Новостям Донбасса»

Богородичное после российских войск в сентябре 2022 года. Фото предоставила Валерия Скорик «Новостям Донбасса»

Живописное село Донетчины превратилось в безлюдную пустыню, в котором российская армия заминировала практически все: от дорог до детских игрушек. И даже сейчас продолжаются работы по поиску взрывоопасных предметов.



После себя войска РФ оставили измученные тела украинских военных, которые находили обезглавленными, а также мертвых местных жителей со связанными руками, в погребах, на дне бассейна, прикованными к батарее в своих же домах и т. д.



«Люди лежали мертвые возле своих домов, в автомобилях, в попытке спастись, но у них это так и не вышло, к сожалению. Спустя год мы до сих пор находим трупы как военных, так и гражданских, заминированные объекты и последствия всего того, что происходило больше года назад. До сих пор не могу понять, какую цель преследовали русские, что такого сделали им эти люди, за что они погибали в страшных муках. Все можно восстановить и вернуть обратно, но это не касается человеческих жизней», — подытожила пресс-офицер 81-й ОАэМБР ВСУ Валерия Скорик.

Село Богородничное в Донецкой области, сентябрь 2023 года. Фото: Новости Донбасса

При зачистке села от оккупантов военные обнаружили двоих местных жителей, 93-летнюю Нину и ее 60-летнего сына Николая, которым удалось выжить. Но в их семье, помимо разрушенного жилья, случилась потеря близкого человека. Российские солдаты убили одного из сыновей женщины, о чем она рассказала при встрече с журналистами.



Спустя год ситуация в селе немного улучшилась. С улиц убрали большую часть сожженой техники, некоторые улицы были полностью разминированы. Самими жителями Богородичного была налажена импровизированная переправа через реку Северский Донец. Таким образом люди стараются добраться до соседнего Святогорка, чтобы купить хотя бы хлеб и предметы первой необходимости.



В селе все еще отсутствует газо- и водоснабжение, нет электричества. 35 людям, которые решили вернуться в свои дома, а вернее то, что от них осталось, помогают волонтеры. Ежедневно людям привозят горячую еду, кому-то помогают со строительными материалами, а кто-то и вовсе помогает со строительством временного укрытия.

Скит Святогорской лавры в селе Богородичное, сентябрь 2023 года. Фото: Новости Донбасса

Скит Святогорской лавры, который видно в любом уголке Богородичного, начали восстанавливать религиозные деятели. Сейчас полным ходом идет разбор завалов. Скорее всего это не удалось сделать, если бы при отступлении российским войскам удалось поджечь свой склад с боеприпасами, расположенный в здании церкви. Но и помимо этого россияне успели украсть иконы, а также все ценное, что с собой смогли увезти.



Теперь Борогородичное — это руины, в которых люди остались без медицинской помощи и благ цивилизации. Как скоро здесь возобновится нормальная жизнь, никто ответить не может.



Но как говорит Валерия Скорик: «Тяжело осознавать, что это чей-то дом, в который уже нельзя вернуться. Но еще больнее понимать, что возвращаться уже и некому. Большое количество местных жителей не просто пострадали или были ранены, вследствие боевых действий, им просто не дали возможности покинуть родные стены, чтобы выжить».

Надпись, которую оставили российские военные в Богородичном. Фото: Новости Донбасса

Село Богородничное в Донецкой области, сентябрь 2023 года. Фото: Новости Донбасса