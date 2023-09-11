Залишилися руїни: Як виглядає Богородичне через рік після звільнення

Село Богородичне Донецької області, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу

У селі Богородичне Донецької області після російської окупації залишилися здебільшого одні руїни. Через рік після звільнення населеного пункту ситуація в ньому залишається складною: немає світла, води та газу, триває розмінування. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».



11 вересня 2022 року під час Харківської операції Збройні сили України звільнили село Богородичне. Бої за населений пункт тривали понад три місяці. Зрештою, український прапор був піднятий над Богородичним бійцями 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Село Богородичне Донецька область. Фото: Новини Донбасу

Втікаючи, російські війська залишили по собі розруху, населений пункт був практично знищений. Майже не єдиної вцілілої будівлі, техніка, що згоріла, і церква, в якій прямо за вівтарем, облаштували туалет.



«Церкву перетворили на великий смітник з накраденими речами, які їм так і не вдалося відправити на батьківщину, на іконах сушили шкарпетки, їли й випорожнювались. Я не релігійна людина і в цьому мало, що розумію, але й для мене це перебір», — згадує у розмові з «Новинами Донбасу» пресофіцер 81 ОАеМБр ЗСУ Валерія Скорик.

Богородичне після російських військ у вересні 2022 року. Фото надала Валерія Скорик «Новинам Донбасу»

Також вона розповіла, що солдати РФ влаштували у місцевій школі.



«А школа… Школа — це окремий вид насильства, там спеціально створено куточок, завішений шторою, де знаходилися порнографічні журнали та карти, засоби контрацепції тощо. Напевно, у них на батьківщині так заведено, оскільки вони це вирішили влаштувати в нашій, українській школі. Усі розуміємо, чим вони там займалися, але не так давно туди приходили діти за знаннями», — наголосила Валерія Скорик.

Богородичне після російських військ у вересні 2022 року. Фото надала Валерія Скорик «Новинам Донбасу»

Богородичне після російських військ у вересні 2022 року. Фото надала Валерія Скорик «Новинам Донбасу»

Мальовниче село Донеччини перетворилося на безлюдну пустелю, в якому російська армія замінувала практично все: від доріг до дитячих іграшок. І навіть зараз продовжуються роботи з пошуку вибухонебезпечних предметів.



Після себе війська РФ залишили закатовані тіла українських військових, які знаходили обезголовленими, а також мертвих місцевих жителів зі зв'язаними руками, у погребах, на дні басейну, прикутими до батареї у своїх будинках тощо.



«Люди лежали мертві біля своїх будинків, у автомобілях, у спробі врятуватись, але у них це так і не вийшло, на жаль. Через рік ми досі знаходимо трупи як військових, так і цивільних, заміновані об'єкти та наслідки всього того, що відбувалося понад рік тому. Досі не можу зрозуміти, яку ціль мали росіяни, що такого зробили їм ці люди, за що вони гинули у страшних муках. Все можна відновити і повернути назад, але це не стосується людських життів», — підсумувала пресофіцер 81 ОАеМБр ЗСУ Валерія Скорик.

Село Богородичне Донецької області, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу

Під час зачистки села від окупантів військові виявили двох місцевих жителів, 93-річну Ніну та її 60-річного сина Миколу, яким вдалося вижити. Але в їх сім'ї, окрім зруйнованого житла, трапилася втрата близької людини. Російські солдати вбили одного із синів жінки, про що вона розповіла під час зустрічі з журналістами.



Через рік ситуація у селі трохи покращилася. З вулиць прибрали більшу частину спаленої техніки, деякі вулиці повністю розміновані. Самими жителями Богородичного було налагоджено імпровізовану переправу через річку Сіверський Донець. Таким чином люди намагаються дістатися сусіднього Святогірка, щоб купити хоча б хліб та предмети першої необхідності.



У селі все ще немає газо- та водопостачання, немає електрики. 35 людям, які вирішили повернутися до своїх будинків, а вірніше те, що від них залишилося, допомагають волонтери. Щодня людям привозять гарячу їжу, комусь допомагають з будівельними матеріалами, а хтось взагалі допомагає з будівництвом тимчасового укриття.

Скит Святогірської лаври у селі Богородичне, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу

Скит Святогірської лаври, який видно у будь-якому куточку Богородичного, почали відновлювати релігійні діячі. Зараз повним ходом триває розбір завалів. Швидше за все це не вдалося зробити, якби при відступі російським військам вдалося підпалити свій склад із боєприпасами, розташованим у будівлі церкви. Але й окрім цього, росіяни встигли вкрасти ікони, а також усе цінне, що з собою змогли відвезти.



Тепер Борогородичне — це руїни, в яких люди залишилися без медичної допомоги та благ цивілізації. Коли тут поновиться нормальне життя, ніхто відповісти не може.



Але як каже Валерія Скорик: «Тяжко усвідомлювати, що це чийсь будинок, до якого вже не можна повернутися. Але ще болючіше розуміти, що повертатися вже й нема кому. Велика кількість місцевих жителів не просто постраждала або була поранена, внаслідок бойових дій їм просто не дали можливості покинути рідні стіни, щоб вижити».

Напис, який залишили російські військові у Богородичному. Фото: Новини Донбасу

Село Богородичне Донецької області, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу