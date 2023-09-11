Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Залишилися руїни: Як виглядає Богородичне через рік після звільнення

11 вересня 2023, 16:45

Залишилися руїни: Як виглядає Богородичне через рік після звільнення

Село Богородичне Донецької області, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу Село Богородичне Донецької області, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу

У селі Богородичне Донецької області після російської окупації залишилися здебільшого одні руїни. Через рік після звільнення населеного пункту ситуація в ньому залишається складною: немає світла, води та газу, триває розмінування. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

11 вересня 2022 року під час Харківської операції Збройні сили України звільнили село Богородичне. Бої за населений пункт тривали понад три місяці. Зрештою, український прапор був піднятий над Богородичним бійцями 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Село Богородичне Донецька область. Фото: Новини Донбасу

Втікаючи, російські війська залишили по собі розруху, населений пункт був практично знищений. Майже не єдиної вцілілої будівлі, техніка, що згоріла, і церква, в якій прямо за вівтарем, облаштували туалет.

«Церкву перетворили на великий смітник з накраденими речами, які їм так і не вдалося відправити на батьківщину, на іконах сушили шкарпетки, їли й випорожнювались. Я не релігійна людина і в цьому мало, що розумію, але й для мене це перебір», — згадує у розмові з «Новинами Донбасу» пресофіцер 81 ОАеМБр ЗСУ Валерія Скорик.

Богородичне після російських військ у вересні 2022 року. Фото надала Валерія Скорик «Новинам Донбасу»

Також вона розповіла, що солдати РФ влаштували у місцевій школі.

«А школа… Школа — це окремий вид насильства, там спеціально створено куточок, завішений шторою, де знаходилися порнографічні журнали та карти, засоби контрацепції тощо. Напевно, у них на батьківщині так заведено, оскільки вони це вирішили влаштувати в нашій, українській школі. Усі розуміємо, чим вони там займалися, але не так давно туди приходили діти за знаннями», — наголосила Валерія Скорик.

Богородичне після російських військ у вересні 2022 року. Фото надала Валерія Скорик «Новинам Донбасу»

Богородичне після російських військ у вересні 2022 року. Фото надала Валерія Скорик «Новинам Донбасу»

Мальовниче село Донеччини перетворилося на безлюдну пустелю, в якому російська армія замінувала практично все: від доріг до дитячих іграшок. І навіть зараз продовжуються роботи з пошуку вибухонебезпечних предметів.

Після себе війська РФ залишили закатовані тіла українських військових, які знаходили обезголовленими, а також мертвих місцевих жителів зі зв'язаними руками, у погребах, на дні басейну, прикутими до батареї у своїх будинках тощо.

«Люди лежали мертві біля своїх будинків, у автомобілях, у спробі врятуватись, але у них це так і не вийшло, на жаль. Через рік ми досі знаходимо трупи як військових, так і цивільних, заміновані об'єкти та наслідки всього того, що відбувалося понад рік тому. Досі не можу зрозуміти, яку ціль мали росіяни, що такого зробили їм ці люди, за що вони гинули у страшних муках. Все можна відновити і повернути назад, але це не стосується людських життів», — підсумувала пресофіцер 81 ОАеМБр ЗСУ Валерія Скорик.

Село Богородичне Донецької області, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу

Під час зачистки села від окупантів військові виявили двох місцевих жителів, 93-річну Ніну та її 60-річного сина Миколу, яким вдалося вижити. Але в їх сім'ї, окрім зруйнованого житла, трапилася втрата близької людини. Російські солдати вбили одного із синів жінки, про що вона розповіла під час зустрічі з журналістами.

Через рік ситуація у селі трохи покращилася. З вулиць прибрали більшу частину спаленої техніки, деякі вулиці повністю розміновані. Самими жителями Богородичного було налагоджено імпровізовану переправу через річку Сіверський Донець. Таким чином люди намагаються дістатися сусіднього Святогірка, щоб купити хоча б хліб та предмети першої необхідності.

У селі все ще немає газо- та водопостачання, немає електрики. 35 людям, які вирішили повернутися до своїх будинків, а вірніше те, що від них залишилося, допомагають волонтери. Щодня людям привозять гарячу їжу, комусь допомагають з будівельними матеріалами, а хтось взагалі допомагає з будівництвом тимчасового укриття.

Скит Святогірської лаври у селі Богородичне, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу

Скит Святогірської лаври, який видно у будь-якому куточку Богородичного, почали відновлювати релігійні діячі. Зараз повним ходом триває розбір завалів. Швидше за все це не вдалося зробити, якби при відступі російським військам вдалося підпалити свій склад із боєприпасами, розташованим у будівлі церкви. Але й окрім цього, росіяни встигли вкрасти ікони, а також усе цінне, що з собою змогли відвезти.

Тепер Борогородичне — це руїни, в яких люди залишилися без медичної допомоги та благ цивілізації. Коли тут поновиться нормальне життя, ніхто відповісти не може.

Але як каже Валерія Скорик: «Тяжко усвідомлювати, що це чийсь будинок, до якого вже не можна повернутися. Але ще болючіше розуміти, що повертатися вже й нема кому. Велика кількість місцевих жителів не просто постраждала або була поранена, внаслідок бойових дій їм просто не дали можливості покинути рідні стіни, щоб вижити».

Напис, який залишили російські військові у Богородичному. Фото: Новини Донбасу

Село Богородичне Донецької області, вересень 2023 року. Фото: Новини Донбасу

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Богородичне
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:07
Окупанти засудили полоненого «азовця» до 25 років ув'язнення
16:48
З Нью-Йорка на Донеччині евакуювали трьох дітей та матір
12:30
«Суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення українського морпіха
10:38
У Донецькій області окупанти атакували Вугледар понад 30 разів
09:39
У порту захопленого ЗС РФ Маріуполя запустили тепловози — Андрющенко
09:10
У РФ заявили, що «Єдина Росія» перемогла на псевдовиборах в окупації
08:20
«ДНР»: За добу від обстрілів постраждали троє людей
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 вересня
20:08
«ДНР»: Під час обстрілу Макіївки постраждав чоловік
19:42
«Ракетна небезпека»: Окупанти раніше строку закрили «виборчі дільниці» на Херсонщині
17:30
Окупанти випустили понад 500 снарядів по Луганській області, є руйнування
12:57
На окупованій Луганщині мешканці «голосують» на псевдовиборах під прицілом автоматів – ОВА
11:55
Луганська область: атакам з неба зазнали райони Новоселівського та Білогорівки
10:43
Двірники, охоронці та прибиральниці: у Генштабі розповіли про кандидатів на псевдовибори
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 вересня
21:18
Нереальна явка: Росія фальсифікує місцеві вибори в окупації ►
15:40
У Донецьку є загиблий та поранені внаслідок денного обстрілу
14:06
У житлових будинках Донецька вибито вікна внаслідок обстрілу району залізничного вокзалу
11:36
«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинула жінка, семеро людей поранено за добу
09:33
В небі над окупованим Донецьком літав прапор України
усі новини
17:07
Окупанти засудили полоненого «азовця» до 25 років ув'язнення
16:48
З Нью-Йорка на Донеччині евакуювали трьох дітей та матір
16:45
Залишилися руїни: Як виглядає Богородичне через рік після звільнення
16:30
У Білорусі створюють ПВК на базі «вагнерівців»
16:16
Прикордонники показали, як штурмували спостережний пункт ЗС РФ на Купʼянському напрямку
16:14
Зеленський сподівається отримати ATACMS цієї осені. Для цього знову говоритиме з Байденом
15:47
У Києві затримали агента ФСБ, який продавав за 100 доларів інформацію про ТЕЦ
15:35
У ГУР МОУ заявили про збільшення кількості охочих здатися в полон військових РФ на 70%
15:24
Армія РФ двічі на день обстріляла Нікополь з «Градів» та артилерії: є постраждалі
15:17
Росіяни обстріляли амбулаторію в селі Херсонської області, поранено фельдшера
14:57
Кримські інтернет-провайдери повідомляють про користувачів VPN-сервісів
14:00
ЄС не визнає результатів «виборів», які РФ провела в окупованих районах України
13:43
Головою Донецької ОВА стане перший заступник голови адміністрації Мороз — ЗМІ
13:31
На Бахмутському напрямку ЗС РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ у низці сіл
13:25
На окупованій Херсонщині загарбники обмежили виїзд із сіл на час «виборів» — ЦНС
12:35
Україна отримає від Німеччини ще 40 бронемашин Marder
12:32
ГУР заявило про повернення під контроль України «Вишок Бойка» у Чорному морі
12:30
«Суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення українського морпіха
12:02
В Опитному залишаються 5-6 осіб, тривають бої – голова Авдіївської МВА
10:44
Суд виправдав чоловіка, якого СБУ назвала учасником угрупування «ЛНР»
усі новини
ВІДЕО
Андрющенко показав кладовище, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Фото: соцмережі Занедбане та забуте. Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців Маріуполя, вбитих окупантами
10 вересня, 12:51
Нереальна явка: Росія фальсифікує місцеві вибори в окупації ► Нереальна явка: Росія фальсифікує місцеві вибори в окупації ►
09 вересня, 21:18
З Авдіївки в Донецьк запустили прапор України. Кадр із відео Авдіївка відзначає день міста: саме звідти запустили прапор України на Донецьк
09 вересня, 13:46
З місця прильоту ракет РФ у Костянтинівці прибрали автомобілі, що згоріли, залишки тіл і будівельне сміття. Фото: Кореспондент «Новини Донбасу» Удар по Костянтинівці: Як виглядає ринок наступного дня після трагедії
07 вересня, 16:56
Наслідки обстрілу в Костянтинівці. Фото: Новини Донбасу Пошуково-рятувальна операція у Костянтинівці завершена: загинули 17 людей
06 вересня, 18:35
ЗС РФ ударили по ринку у Костянтинівка Донецької області. Фото: Типова Костянтинівка Російські війська обстріляли ринок в центрі Костянтинівки, є загиблі та поранені
06 вересня, 14:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама