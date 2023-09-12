ВСУ сдерживают атаки оккупантов и наступают южнее города Бахмут

Украинские войска наступают южнее города Бахмут, а также продолжают сдерживать контратаки российских войск на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

«Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области», — сказал спикер.

Напомним, на Купянском направлении продолжаются бои, ВСУ успешно отразили атаки российских захватчиков в районе Синьковки Харьковской области.