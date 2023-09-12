ЗСУ стримують атаки окупантів та наступають південніше Бахмута

Українські війська наступають на південь від міста Бахмут, а також продовжують стримувати контратаки російських військ на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

«Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області», — сказав речник.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку тривають бої , ЗСУ успішно відобразили атаки російських загарбників у районі Сіньківки Харківської області.