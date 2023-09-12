В ПАСЕ признали Россию диктатурой

Комитет Парламентской ассамблеи Совета европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность по поводу легитимности поправок к конституции России, которые позволили президенту РФ Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года. Об этом пишет «Европейская правда».



Речь идет о поправках, внесенных в конституцию РФ в июле 2020 года. Эти поправки предполагают снятие ограничений на президентский срок и позволяют Путину оставаться в должности до 2036 года, когда ему исполнится 83 года.



Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы».



«Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры составляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей», — отметили в ПАСЕ.



Поэтому Комитет Парламентской ассамблеи Совета европы считает, что восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира.



Комитет также подтвердил свою поддержку будущего специального международного криминального трибунала для привлечения российского руководства, включая президента Путина, к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и уничтожение рейса MH17.