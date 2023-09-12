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У ПАРЄ визнали Росію диктатурою

12 вересня 2023, 11:59

У ПАРЄ визнали Росію диктатурою

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив стурбованість щодо легітимності поправок до конституції Росії, які дозволили президенту РФ Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року. Про це пише «Європейська правда».

Йдеться про поправки, внесені до конституції РФ у липні 2020 року. Ці поправки передбачають зняття обмежень на президентський термін і дозволяють Путіну залишатися на посаді до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеціанської комісії Ради Європи про те, що «відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові засади».

«Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів», — зазначили у ПАРЄ.

Тому Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи вважає, що відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу Росії, а також Європи та всього світу.

Комітет також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного трибуналу для залучення російського керівництва, включаючи президента Путіна, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та знищення рейсу MH17.

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