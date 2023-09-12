В Макеевке в результате обстрела оккупантов погиб мужчина

В Макеевке Луганской области погиб мужчина в результате обстрела. Это произошло вечером 11 сентября. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Очередной обстрел со стороны оккупантов произошел 11 сентября вечером. Они попали по Макеевке. К сожалению, погиб пожилой мужчина», — рассказал он.



По словам главы региона, оккупанты атаковали город из артиллерии и авиации.



Также Лысогор отметил, что несколько раз в неделю в город доставляется жителям еда и бытовые вещи, кроме того, предлагается эвакуироваться на безопасную территорию Украины.



Напомним, 12 сентября оккупанты атаковали Авдеевку, есть пострадавшие.