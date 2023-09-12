У Макіївці внаслідок обстрілу окупантів загинув чоловік

У Макіївці Луганської області загинув чоловік унаслідок обстрілу. Це сталося увечері 11 вересня. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Черговий обстріл з боку окупантів стався 11 вересня ввечері. Вони поцілили по Макіївці. На жаль, загинув літній чоловік», — розповів він.



За словами глави регіону, окупанти атакували місто з артилерії та авіації.



Також Лисогор зазначив, що кілька разів на тиждень до міста доставляється мешканцям їжа та побутові речі, крім того, пропонується евакуюватись на безпечну територію України.



Нагадаємо, 12 вересня окупанти атакували Авдіївку, є постраждалі.