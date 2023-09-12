Армия РФ утром атаковала Красногоровку и Авдеевку: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты сегодня утром, 12 сентября, обстреляли два города Донецкой области — Красногоровку и Авдеевку. В результате атак есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратурее.



«Утром 12 сентября 2023 года под артиллерийским огнем оккупантов оказался город Красногоровка. Один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где жили 84-летняя женщина и 71-летний мужчина — оба погибли», - говорится в сообщении.



Кроме того, еще одна женщина получила ранения, с ожогами тела и контузией ее госпитализировали.



Также из-за обстрела в Авдеевке осколочные ранения и переломы получили две женщины. Для оказания неотложной помощи пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.



Среди последствий атак армии РФ — повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Напомним, российская армия атаковала Угледар более 30 раз.