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Армия РФ утром атаковала Красногоровку и Авдеевку: есть погибшие и раненые

12 сентября 2023, 11:54

Армия РФ утром атаковала Красногоровку и Авдеевку: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты сегодня утром, 12 сентября, обстреляли два города Донецкой области — Красногоровку и Авдеевку. В результате атак есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратурее.

«Утром 12 сентября 2023 года под артиллерийским огнем оккупантов оказался город Красногоровка. Один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где жили 84-летняя женщина и 71-летний мужчина — оба погибли», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна женщина получила ранения, с ожогами тела и контузией ее госпитализировали.

Также из-за обстрела в Авдеевке осколочные ранения и переломы получили две женщины. Для оказания неотложной помощи пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Среди последствий атак армии РФ — повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российская армия атаковала Угледар более 30 раз. 

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