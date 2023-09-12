РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и сотрудники луганского вещателя. Калр из видео

На захваченных РФ территориях Донецкой и Луганской областей российский государственный медиахолдинг ВГТРК запустили два новых пропагандистских вещателя.



Донецкий филиал под названием «ГТРК "Донецк"» начал эфирное вещание в понедельник, 4 сентября. Возглавил его «военкор» Андрей Руденко.



В Луганске на этой неделе был запущен филиал «ГТРК "Луганск"». Его возглавил «военкор» Николай Долгачев.



Оба вещателя производят выпуски новостей, которые показывают в региональноых блоках канала «Россия 1».



Однако еще летом этого года россияне не смогли запустить филиалы ВГТРК на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне создают «альтернативные медиа» для пропаганды. Местные журналисты отказались от сотрудничества, поэтому оккупанты привлекают к работе молодых студентов.