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РФ запустила пропагандистські телеканали у Донецьку та Луганську

12 вересня 2023, 16:27

РФ запустила пропагандистські телеканали у Донецьку та Луганську

Генеральний директор ВДТРК Олег Добродєєв (ліворуч) та співробітники луганського мовника. Кадр із відео Генеральний директор ВДТРК Олег Добродєєв (ліворуч) та співробітники луганського мовника. Кадр із відео

На захоплених РФ територіях Донецької та Луганської областей російський державний медіахолдинг ВДТРК запустили два нові пропагандистські мовники.

Донецька філія під назвою «ДТРК "Донецьк"» розпочала ефірне мовлення в понеділок, 4 вересня. Очолив його «воєнкор» Андрій Руденко.

У Луганську цього тижня було запущено філію «ДТРК "Луганськ"». Його очолив «воєнкор» Микола Долгачов.

Обидва мовники виробляють випуски новин, які показують у регіональних блоках каналу «Росія 1».

Однак ще влітку цього року росіяни не змогли запустити філії ВДТРК на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областях.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють «альтернативні медіа» для пропаганди. Місцеві журналісти відмовилися від співпраці, тож окупанти залучають до роботи молодих студентів.

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