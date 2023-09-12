«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к 14 годам 6 месяцам годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима военнослужащего полка «Азов» Вадима Гусева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.



Его обвиняют в избиении связанного российского военнопленного.



Утверждается, что 12 апреля прошлого года осужденный избил полицейской дубинкой и ногами российского военнопленного, находившегося в наручниках. После этого он якобы «затушил окурок о голову пленника».



Инцидент якобы произошел в одном из домов по проспекту Нахимова в Мариуполе.



Оккупанты обвиняют пленного украинского военного в ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), ст. 116 УК РФ (побои и иные насильственные действия по мотивам вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимающих участие в «специальной военной операции»).