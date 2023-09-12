«ДНР» ув'язнила на 14,5 років полоненого бійця «Азова»

Так званий «верховний суд» угрупування «ДНР» засудив до 14 років 6 місяців років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму військовослужбовця полку «Азов» Вадима Гусєва. Про це сьогодні повідомили у прес-службі Головної військової прокуратури Росії.



Його звинувачують у побитті пов'язаного російського військовополоненого.



Стверджується, що 12 квітня минулого року засуджений побив поліцейською палицею та ногами російського військовополоненого, який перебував у наручниках. Після цього він нібито «загасив недопалок про голову бранця».



Інцидент нібито стався в одному з будинків на проспекті Нахімова в Маріуполі.



Окупанти звинувачують полоненого українського військового у ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з військовополоненим та застосування у збройному конфлікті заборонених методів), ст. 116 КК РФ (побої та інші насильницькі дії з мотивів ворожнечі щодо військовослужбовців Збройних сил РФ, які беруть участь у «спеціальній військовій операції»).