Энергетики попали под обстрел в Донецкой области во время ремонта оборудования

Фото предоставлено пресс-службой ДТЭК

Две бригады ремонтников компании «ДТЭК Донецкие электросети» попали под обстрел при выполнении ремонта оборудования на подстанции в Волновахском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Осколки снарядов повредили автовышку. К счастью, энергетикам удалось ее завести и выехать из зоны обстрела невредимыми», — говорится в сообщении.



По информации пресс-службы компании, две бригады поехали выполнить ремонты на одной из подстанций, регулярно страдающей от обстрелов РФ. После получения допуска от военных к выполнению работ специалисты отправились на место и начали работы.



«Уже через 15 минут услышали первый прилет и разрыв российского снаряда. Специалистам удалось скрыться и переждать обстрел. Машина была повреждена: получила несколько обломочных попаданий, повлекших отказ электричества. Однако его удалось завести и выехать с места обстрела», — рассказали в компании.

Фото предоставлено пресс-службой ДТЭК