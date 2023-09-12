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Енергетики потрапили під обстріл у Донецькій області під час ремонту обладнання

12 вересня 2023, 19:25

Енергетики потрапили під обстріл у Донецькій області під час ремонту обладнання

Фото надане прес-службою ДТЕК Фото надане прес-службою ДТЕК

Дві бригади ремонтників компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» потрапили під обстріл під час ремонту обладнання на підстанції у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Уламки снарядів пошкодили автовежу. На щастя, енергетикам вдалося її завести та виїхати із зони обстрілу неушкодженими», — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби компанії, дві бригади поїхали виконати ремонти на одній із підстанцій, яка регулярно страждає від обстрілів РФ. Після отримання допуску від військових до виконання робіт фахівці вирушили на місце та розпочали роботи.

«Вже за 15 хвилин почули перший приліт і розрив російського снаряда. Фахівцям вдалося втекти та перечекати обстріл. Машина була пошкоджена: отримала кілька уламкових попадань, які спричинили відмову електрики. Однак його вдалося завести та виїхати з місця обстрілу», - розповіли в компанії.

Фото надане прес-службою ДТЕК

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