Возле Бахмута бойцы ССО уничтожили российский пункт управления БПЛА

Российские оккупанты несут потери на Бахмутском направлении. В частности, военные 3 полка Сил специальных операций (ССО) поразили российский пункт управления БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.



Как стало известно, из указанного базового лагеря велись корректировки и общая координация действиями расчетов БПЛА ZALA и «Ланцет».



«В ходе ведения аэроразведки на Бахмутском направлении, операторами ССО обнаружен объект противника, осуществлено наблюдение и идентификацию целей. В результате точной работы артиллерии Сил обороны, цель успешно поражена», — говорится в сообщении.



Напомним, украинские военнослужащие ударили по российской базе беспилотников в оккупированном селе Донецкой области.