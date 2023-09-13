Біля Бахмута бійці ССО знищили російський пункт управління БПЛА

Російські окупанти зазнають втрат на Бахмутському напрямку. Зокрема, військові 3 полку Сил спеціальних операцій (ССО) вразили російський пункт управління БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Як стало відомо, із зазначеного базового табору велися коригування та загальна координація діями розрахунків БПЛА «ZALA» та «Ланцет».



«В ході ведення аеророзвідки на Бахмутському напрямку, операторами ССО виявлено об'єкт противника, здійснено спостереження та ідентифікацію цілей. В результаті влучної роботи артилерії Сил оборони, ціль успішно уражено», — йдеться в повідомленні. Нагадаємо, українські військовослужбовці вдарили по російській базі безпілотників в окупованому селі Донецької області.