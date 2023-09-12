ЗСУ атаковали базу беспилотников оккупантов в Донецкой области

Украинские военнослужащие ударили по российской базе беспилотников в оккупированном селе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины.



«Утром 11.09.2023 Вооруженные Силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области», — говорится в сообщении.



Напомним, украинские войска наступают южнее города Бахмут, а также продолжают сдерживать контратаки российских войск на Бахмутском направлении.