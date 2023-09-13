Атака БПЛА на завод в Тверской области: в разведке рассказали детали

В РФ утром 13 сентября заявили об атаке БПЛА на Редкинский опытный завод в Тверской области. Об этом в комментарии hromadske сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



Отмечается, что произошло попадание на предприятие, которое производит продукцию для авиации и космической промышленности.



Как отмечается на сайте предприятия, Редкинский опытный завод — одно из старейших предприятий химической промышленности в России. Там производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности.



Кроме того, по данным SHOT, беспилотник был замечен и ликвидирован в 5:00. Обломки упали на территории завода. Пострадавших нет.



Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.