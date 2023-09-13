Атака БПЛА на завод в Тверській області: у розвідці розповіли деталі

У РФ вранці 13 вересня заявили про атаку БПЛА на Редкінський дослідний завод у Тверській області. Про це у коментарі hromadське повідомило джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони України.



Наголошується, що сталося влучання на підприємство, яке виробляє продукцію для авіації та космічної промисловості.



Як наголошується на сайті підприємства, Редкінський дослідний завод — одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості.



Крім того, за даними SHOT, безпілотник було помічено та ліквідовано о 5:00. Уламки впали на території заводу. Постраждалих немає.



Нагадаємо, Збройні сили України завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі.