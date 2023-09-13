В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны

Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса»

Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе. Об этом сообщило Минобороны России.



Также ведомство подтвердило атаку трех надводных дронов по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.



Представители российской армии настаивают, что сбили семь крылатых ракет. В то же время, в результате попадания получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.



По предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести.

Напомним, в Москве прозвучали взрывы в ночь с 12 на 13 сентября. Местные СМИ пишут о столбе дыма, который поднимается над городом в районе Останкинской телебашни.