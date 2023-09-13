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Суд приговорил «подполковника ДНР» из отряда «Кольчуга» к 12 годам тюрьмы

13 сентября 2023, 13:34

Суд приговорил «подполковника ДНР» из отряда «Кольчуга» к 12 годам тюрьмы

Королевский районный суд города Житомира признал 31-летнего Михаила Москвина, так называемого подполковника «ДНР», виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и террористической организации. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 6 сентября.

По данным следствия, в июле 2014 года Москвин с позывным «Москва» начал службу заместителем командира по вооружению в незаконно созданной «Гвардейско оперативно-тактической группе «Кольчуга» 1 Армейского корпуса Национальной милиции Минобороны так называемой «ДНР». В прошлом это подразделение имело название «Отдельная бригада особого назначения „Кальмиус“» и «1 артиллерийская бригада особого назначения „Кальмиус“» и дислоцировалось в городах Донецк и Снежное. Считается, что Москвин до сих пор служит там начальником штаба первым заместителем командира незаконного подразделения «Кольчуга», имея звание «подполковника».

Обвиняемый неоднократно участвовал в боевых действиях в Донбассе против украинских военных, а также отвечал за боевую готовность, военную технику и вооружение вверенных ему подразделений отряда.

«В 2014–2015 годах военнослужащие тогдашней бригады „Кальмиус“ воевали против украинских военных на территории Донецкого аэропорта и населенных пунктах: Донецк, Снежное, Чистяково (бывшее название Торез), Шахтерск, Дебальцево, Докучаевск, Широкино, Старогнатовка, Гранитное и прочие», — установили следователи.

На Youtube обнаружена видеозапись, где Москвин объясняет, что был военнослужащим Нацгвардии, но из-за ситуации в стране, «увидев, что творится на Майдане» перешел на сторону так называемого «ополчения». Москвин рассказывал, что 26 июня 2014 года командир говорил о планировании захвата воинской части Нацгвардии в Донецке и имитации обороны выстрелами в воздух. Свою речь он завершил словами: «Семью люблю! Стреляю хорошо! В отпуск не хочу! Слава ДНР!».

В другом видеосюжете под названием «За ДНР воюют сын, служащий в части ВСУ и его отец», Москвин рассказывает журналистам «Lifenews», что хочет воевать за свою землю в рядах «ДНР».

Слушание дела происходило в отсутствие обвиняемого, который скрывается от украинских правоохранительных органов.

Москвина заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Тюремное наказание он будет отбывать с момента задержания.

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