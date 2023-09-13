Суд засудив «підполковника ДНР» із загону «Кольчуга» до 12 років ув'язнення

Королівський районний суд міста Житомира визнав 31-річного Михайла Москвина, так званого підполковника «ДНР», винним в участі у незаконному збройному формуванні та терористичній організації. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 вересня.



За даними слідства, у липні 2014 року Москвин із позивним «Москва» розпочав службу заступником командира з озброєння у незаконно створеній «Гвардійсько оперативно-тактичній групі «Кольчуга» 1 Армійського корпусу Національної міліції Міноборони так званої «ДНР». У минулому цей підрозділ мав назву «Окрема бригада особливого призначення „Кальміус“» та «1 артилерійська бригада особливого призначення „Кальміус“» та дислокувався у містах Донецьк та Сніжне. Вважається, що Москвин досі служить там начальником штабу першим заступником командира незаконного підрозділу «Кольчуга», маючи звання «підполковника».



Обвинувачений неодноразово брав участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових, а також відповідав за бойову готовність, військову техніку та озброєння довірених йому підрозділів загону.



«У 2014–2015 роках військовослужбовці тодішньої бригади „Кальміус“ воювали проти українських військових на території Донецького аеропорту та населених пунктах: Донецьк, Сніжне, Чистякове (колишня назва Торез), Шахтарськ, Дебальцеве, Докучаєвськ, Широкине, Старогнатів», - встановили слідчі.



На Youtube виявлено відеозапис, де Москвин пояснює, що був військовослужбовцем Нацгвардії, але через ситуацію в країні, «побачивши, що відбувається на Майдані», перейшов на бік так званого «ополчення». Москвин розповідав, що 26 червня 2014 року командир говорив про планування захоплення військової частини Нацгвардії в Донецьку та імітацію оборони пострілами у повітря. Свою промову він завершив словами: «Сім'ю люблю! Стріляю добре! У відпустку не хочу! Слава ДНР!».



В іншому відеосюжеті під назвою «За ДНР воюють син, який служить у частині ЗСУ та його батько», Москвин розповідає журналістам «Lifenews», що хоче воювати за свою землю у лавах «ДНР».



Слухання справи відбувалося за відсутності обвинуваченого, який ховається від українських правоохоронних органів.



Москвина заочно засудили до 12 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна. Тюремне покарання він відбуватиме з моменту затримання.