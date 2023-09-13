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ВСУ показали процесс уничтожения «Шахедов»

13 сентября 2023, 16:27

ВСУ показали процесс уничтожения «Шахедов»

Силы обороны «Юга» продемонстрировали работу ПВО во время ночной атаки оккупантов на Одесскую область. Видео было опубликовано Силами обороны «Юга».

Во время ночной атаки в Одесской области сбито 32 ударных дрона типа «Shahed-136/131». В военном ведомстве отмечают, что с каждым днем меткость ПВО растет, с каждым боевым донесением появляется больший процент сбития ударных БПЛА средствами мобильных огневых групп всех сил обороны.

Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект в соответствии с типом воздушных целей. Воздушные Силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на «шахеды», а хранят их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 13 сентября в очередной раз обстреливали Украину. Одесская и Сумская области были атакованы ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 32 вражеские цели. 

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