ВСУ показали процесс уничтожения «Шахедов»

Силы обороны «Юга» продемонстрировали работу ПВО во время ночной атаки оккупантов на Одесскую область. Видео было опубликовано Силами обороны «Юга».



Во время ночной атаки в Одесской области сбито 32 ударных дрона типа «Shahed-136/131». В военном ведомстве отмечают, что с каждым днем меткость ПВО растет, с каждым боевым донесением появляется больший процент сбития ударных БПЛА средствами мобильных огневых групп всех сил обороны.



Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект в соответствии с типом воздушных целей. Воздушные Силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на «шахеды», а хранят их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 13 сентября в очередной раз обстреливали Украину. Одесская и Сумская области были атакованы ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 32 вражеские цели.