ЗСУ показали процес знищення «Шахедів»

Сили оборони «Півдня» продемонстрували роботу ППО під час нічної атаки окупантів на Одещину. Відео було опубліковано Силами оборони Півдня.



Під час нічної атаки на Одещині збито 32 ударні дрони типу «Shahed-136/131». У військовому відомстві зазначають, що з кожним днем влучність ППО зростає, з кожним бойовим повідомленням з'являється більший відсоток збиття ударних БПЛА засобами мобільних вогневих груп усіх сил оборони.



Це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект відповідно до типу повітряних цілей. Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на «шахеди», а зберігають їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 13 вересня вкотре обстрілювали Україну. Одеська та Сумська області були атаковані ударними безпілотниками, ППО знищила 32 ворожі цілі.