Оккупанты ночью атаковали Украину: сколько «Шахедов» сбила ПВО

Российские оккупанты в ночь на 13 сентября в очередной раз обстреливали Украину. Одесская и Сумская области были атакованы ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 32 вражеские цели. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС.



«В ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск», — говорится в сообщении.



Отмечается, что всего зафиксировано пуски 44 «Шахедов». По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона «Shahed-136/131».



«Основное направление — южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона», — сообщается в пресс-службе.



Напомним, оккупанты в течение 12 сентября убили трех жителей Донецкой области.