Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы

13 сентября 2023, 17:54

«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы

Так называемый «суд» группировки «ДНР» судил на 29 лет строгого режима двоих пленных военных отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины. Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости».

25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера обвиняют в «расстреле троих жителей Мариуполя» в марте 2022 года.

Оккупанты называют их виновными по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

ТЕГИ

Организации
ДНР
Прочее
пленные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:54
«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы
17:14
«ДНР»: В Горловке ранены три человека
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
10:46
Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина
08:23
Россияне в течение суток убили трех жителей Донецкой области, также есть раненые
07:55
В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
23:14
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 сентября
19:51
В «ДНР» подтвердили, что военкора в Донецке сбил военный автомобиль
17:48
«ДНР»: Из-за обстрела Донецка погиб мужчина, еще два человека ранены
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
все новости
17:54
«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы
17:17
ЕС продлил санкции против РФ за войну против Украины: что известно
17:14
«ДНР»: В Горловке ранены три человека
17:01
В оккупированном Мариуполе вместо разрушенных домов будут бани
16:41
Херсонская область: в результате обстрела пострадала волонтер и местная жительница
16:27
ВСУ показали процесс уничтожения «Шахедов»
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
16:02
Чехия, Венгрия, Германия и Австрия отказались экстрадировать украинских уклонистов
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
15:03
На территории Румынии обнаружили еще одну группу частей, возможно, беспилотника
14:57
Сырский обнародовал, как ВСУ ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении
14:14
СМИ: Россия наращивает производство ракет
13:34
Суд приговорил «подполковника ДНР» из отряда «Кольчуга» к 12 годам тюрьмы
13:29
За год Россия выпустили по Украине более 2000 «Шахедов»
12:57
Атака БПЛА на завод в Тверской области: в разведке рассказали детали
12:17
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: два пенсионера находятся в больнице
12:05
Германия передаст Украине 2 пусковые установки IRIS-T SLS и 2 установки PATRIOT
12:05
Командующий ВС намекнул на использование Storm Shadow при ударе по Севастополю
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
все новости
ВИДЕО
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ► Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
12 сентября, 23:14
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Авдеевка. Фото: Новости Донбасса Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►
11 сентября, 23:22
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии «Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
11 сентября, 20:23
Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
10 сентября, 12:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама