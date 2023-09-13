«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы

Так называемый «суд» группировки «ДНР» судил на 29 лет строгого режима двоих пленных военных отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины. Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости».



25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера обвиняют в «расстреле троих жителей Мариуполя» в марте 2022 года.



Оккупанты называют их виновными по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).