«Суд ДНР» засудив двох військових «Азова» до 29 років ув'язнення

Так званий суд угрупування ДНР судив на 29 років суворого режиму двох полонених військових окремого загону спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України. Про це повідомляє російське агентство «РІА Новини».



25-річного Івана Бочкарьова та 24-річного Дмитра Канупера звинувачують у «розстрілі трьох мешканців Маріуполя» у березні 2022 року.



Окупанти називають їх винними за пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб, вчинене організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб, вчинений організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті), ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території).